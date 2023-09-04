انت الان تتابع خبر في كربلاء.. حريقان داخل موكب من 7 "كرفانات" وكوفي شوب (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أنه "اخمدت فرق الدفاع المدني حادثين منفصلين أحدهما داخل موكب حسيني مكون من سبعة كرفانات مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مع كميات كبيرة من وقود الكاز والبنزين تقدر بـ 20 الف لتر في شارع الشهداء في المدينة القديمة بالتزامن مع إخماد حادث حريق اخر اندلع داخل كوفي شوب في منطقة المخيم وسط محافظة كربلاء".



وأشارت إلى "استنفار فرقها وابعاد الزائرين عن موقع الحريقين وتسارعت بإخماد الحادثين دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريقين".