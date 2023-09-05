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كورونا يقتحم البيت الأبيض

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بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاماً بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكورونا، ستبقى في المنزل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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