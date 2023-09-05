انت الان تتابع خبر العراق يوجه طلباً لهولندا بشأن "التصنيف الأحمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، استقبل السفير الهولنديّ لدى العراق هانس ساندي، في مقر الوزارة ببغداد"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين".وأضافت أن "الجانبين تطرقا إلى مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك منها موضوع الهجرة ودور هولندا الجديد في بعثة الناتو في العراق إضافةً إلى موضوع حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأقليات الإثنيَّة في العراق".

أشار بحر العلوم، وفقاً للبيان، إلى أنَّ "السلطات العراقيَّة كافة تعمل على الحفاظ على حقوق جميع الأقليات وحماية حرياتهم في العراق".

ودعا إلى "إعادة النظر إلى قائمة تصنيف الدول فيما يخص سفر المواطنين الهولنديين إلى العراق، الذي يصنف العراق باللون الأحمر (دولة عاليَّة المخاطر)، خصوصاً بعد التحسن الأمني الواضح منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ رئاسة الحكومة الحاليَّة".

وبين بحر العلوم أن "إزالة عقبات السفر إلى العراق سيؤدي إلى تشجيع الشركات الهولنديَّة ورجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في العراق".

