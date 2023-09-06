انت الان تتابع خبر هل تؤدي أزمة كركوك إلى تأجيل الانتخابات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كركوك ازمة تجدد نفسها، محافظة صار تنوعها واحداً من ابرز اسباب وقوفها على حافة العديد من المشكلات .. مؤخراً دخل ذلك المكان في فوهة مدفع أُشعل فتيله ليتولد اثر ذلك توتر قد يؤثر بطبيعة الحال على واقع العملية الانتخابية المحلية المنتظرة.ولا يستبعد كثيرون احتمالية ان تكون الازمة القائمة قد افتعلتها بعض الاطراف بناءً على رؤية سياسية لا تراعي طبيعة الوضع والمصلحة العامة.

التصعيد في كركوك يتطلب التهدئة والحوار وفرض الامن .. هكذا يتحدث الجميع من منطلق المصلحة الوطنية … لكن هذا الامر لا يتحقق إلا بتوافق سياسي غير مشروط كما يشير مراقبون .