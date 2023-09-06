انت الان تتابع خبر صلاح يهدد ريال مدريد في صفقة مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل، ويأمل الميرينجي أن ينجح في حسم الصفقة مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة الملكي لم تعد تخشى فقط أن يجدد كيليان مبابي عقده مع باريس، بل أصبحت تفكر في أنه من المحتمل أن يختار اللاعب الفرنسي الانتقال إلى نادٍ آخر.



وأشارت الصحيفة إلى أن "بي إس جي" لن يكون العائق الوحيد أمام فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لحسم صفقة مبابي في صيف 2024.

وأوضحت أن ليفربول الإنجليزي ينوي الدخول في الصفقة، بسبب احتمالية خسارته لجهود محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025

وسبق أن زعمت تقارير بأن ليفربول تلقى عرضًا من اتحاد جدة السعودي يتخطى الـ200 مليون يورو، مقابل التخلي عن صلاح.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الريدز سيكون مستعدًا لاستثمار الكثير من الأموال، لتأمين لاعب بديل في خط الهجوم، إذا رحل النجم المصري.

وذكرت أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه قد يقبل في نهاية المطاف بأحد العروض الأكثر جاذبية على المستوى المالي من العرض الملكي.