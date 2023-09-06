انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ 2011.. لقاء يجمع وزيري خارجية اليمن وسوريا في القاهرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوكالة بأن "اللقاء الذي جمع بن مبارك والمقداد هو الأول الذي يجمع وزيري خارجية البلدين منذ عام 2011، وجرى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".

وأوضحت أن "بن مبارك بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة".



وأكد الوزيران: "مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب الوكالة.