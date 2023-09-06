بـ13 هدفاً.. الأولمبي العراقي يكتسح ماكاو بتصفيات كأس آسيا

اكتسح المنتخب الأولمبي العراقي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب ماكاو بـ 13 هدفاً مقابل لا شيء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 عاماً.

وشهدت المباراة التي احتضنتها الكويت سيطرة عراقية واضحة مع انهيار منتخب ماكاو. وسيلتقي الأولمبي العراقي يوم السبت المقبل نظيره منتخب تيمور الشرقية، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء نظيره الكويتي يوم الثلاثاء المقبل.