انت الان تتابع خبر روسيا تتحدث عن "المخاطر النووية": لا نرغب بهذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريابكوف بحسب صحيفة "كوميرسانت"، ردا على سؤال حول البرنامج وأولويات روسيا كمنسق: "باختصار، المزاج هو: كلام أقل، عمل أكثر، سوف نعمل في إطار الأجندة، مع الحفاظ على بعض الاستمرارية. ولكننا لا نريد أن يقتصر هذا التنسيق بشكل شبه حصري على موضوع الحد من المخاطر النووية، التي كان التنسيق الأميركي الراحل يسعى إليها بشكل واضح".وأضاف: "نعتقد أن الدول الخمس قد أظهرت نفسها بشكل جيد في الماضي باعتبارها مجرد منصة أو مساحة لتنسيق الاقتران بين مناهج الدول المشاركة في جدول أعمال معاهدة عدم الانتشار، وكذلك للعمل مع المتحمسين الأكثر نشاطا لحركات التوسع لصالح الحظر الكامل والشامل للأسلحة النووية، أي مع المبادرين إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية المعروفة جيدا".

وقال ريابكوف إن موسكو تعكف الآن على إعداد مقترحات لجدول أعمالها التنسيقي، "آمل أن يكون من الممكن في المستقبل القريب تعريف زملائنا في الدول الخمس بهذه الأفكار".

وأشار نائب وزير الخارجية، إلى أن روسيا مستعدة "للنضال والاختلاف" مع المشاركين في "الخمسة النووية" على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات حول أوكرانيا ستؤثر على عمل روسيا في "الخمسة": "بشكل عام، بطبيعة الحال، لا يمكن لتفاصيل الوضع الدولي الحالي إلا أن تؤثر على هذا العمل أيضا، نحن لا نتوقع وقتا سهلا وطريقة سهلة. نحن مستعدون، بما في ذلك للنزاعات والمعارك والاشتباكات في حلقة "الخمسة" مع خصومنا الغربيين".

وأشار ريابكوف إلى أن الدول الغربية لا يمكنها الابتعاد عن هوسها بمواضيع معينة، وخلص الدبلوماسي إلى القول: "لذلك، لا أتوقع هنا حتى صعوبات، بل مواقف سنشرح فيها لهم أسباب خطأهم، وسنرد على حجج غير منطقية وخالية من أي أساس معقول".

