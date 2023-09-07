انت الان تتابع خبر السودان.. أول تعليق لقوات الدعم السريع بعد قرار حلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا". وأصدرعبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.



وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.