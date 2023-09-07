انت الان تتابع خبر الاتحاد الأرجنتيني يرد على اتهامات مدرب هولندا السابق "المهينة" والان مع التفاصيل
2023-09-07 | 12:12
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رد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بقوة على مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان غال، بعدما ادعى أن منتخب الأرجنتين تمت مساعدته للتتويج بلقب كأس العالم 2022 من أجل النجم ليونيل ميسي.
وكان فان غال قد شكك في تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022 قائلاً: "لا أريد التحدث كثيرًا عن الأمر؛ لكن لو رأينا كيف سجلت الأرجنتين الأهداف وكيف سجلنا نحن، وكيف تخطى بعض اللاعبين الأرجنتينيين الحدود بدون عقاب، عندها سنفهم أن كل شيء كان محضرًا".
وأضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق في حديثه قائلًا: "أنا أعني كل ما أقوله هنا، هل كان يجب على ميسي أن يُصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد نعم كان يجب".
وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها شبكة "nos" الهولندية: "كلمات فان غال عن ميسي؟! بوسعه أن قول ما يشاء، هذا رأيه؛، لكنني لا أتفق معه، ولا أشاركه نفس الرأي".
يُذكر أن فان غال خرج مع هولندا أمام منتخب الأرجنتيني في الدور ربع النهائي لمونديال 2022، عندما تعادل المنتخبان في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، ليحسم منتخب "الألبيسيليستي"، التأهل بعد ذلك بركلات الترجيح بقيادة "البولغا"، في مباراة شهدت صراعات كبيرة على أرض الملعب بين اللاعبين.