الاتحاد الأرجنتيني يرد على اتهامات مدرب هولندا السابق "المهينة"

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق في حديثه قائلًا: "أنا أعني كل ما أقوله هنا، هل كان يجب على ميسي أن يُصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد نعم كان يجب".

لكن قائد المنتخب الهولندي، فيرجيل فان دايك، خالف تصريحات مدربه السابق، لويس فان غال، الذي أشرف فنيًّا على الطواحين الهولندية في بطولة كأس العالم 2022 بشأن تتويج الأرجنتين باللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها شبكة "nos" الهولندية: "كلمات فان غال عن ميسي؟! بوسعه أن قول ما يشاء، هذا رأيه؛، لكنني لا أتفق معه، ولا أشاركه نفس الرأي".

يُذكر أن فان غال خرج مع هولندا أمام منتخب الأرجنتيني في الدور ربع النهائي لمونديال 2022، عندما تعادل المنتخبان في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، ليحسم منتخب "الألبيسيليستي"، التأهل بعد ذلك بركلات الترجيح بقيادة "البولغا"، في مباراة شهدت صراعات كبيرة على أرض الملعب بين اللاعبين.