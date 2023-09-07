انت الان تتابع خبر بينها نفط كردستان.. صحيفة أمريكية تُشخص 3 ملفات تؤخر زيارة اردوغان للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته الخليج 365، أنه "من غير المتوقع أن تستأنف صادرات النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر/تشرين الأول بسبب خلاف دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأجيل زيارة طال انتظارها لبغداد حتى أكتوبر/تشرين الأول".وأضافت، أن "تركيا أوقفت تدفقات صادرات النفط من شمال العراق في مارس/آذار بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية في باريس بأن أنقرة انتهكت اتفاقية خط الأنابيب المبرمة مع بغداد عام 1973. ووافقت أنقرة على السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا في عام 2014".

وبينت الصحيفة الأمريكية، أن "بغداد قالت إن الصادرات غير قانونية وإن أي اتفاق تصدير يجب التفاوض عليه مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان، حيث حكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح بغداد وأمرت أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018".

وخسرت حكومة إقليم كردستان ما يقرب من 4 مليارات دولار من الإيرادات منذ توقف صادرات النفط إلى تركيا.

وأشار التقرير الى، أنه "وفي يونيو/حزيران 2014، استغل قادة حكومة إقليم كردستان انهيار الجيش العراقي عندما سقطت الموصل في أيدي داعش، فأرسلوا قوات البشمركة للاستيلاء على مدينة كركوك الغنية بالنفط. ثم بدأ قادة حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي. وتم بعد ذلك شحن معظم النفط إلى إسرائيل بواسطة الناقلات". بحسب الصحيفة

وذكرت "ذا كرايدل" الأمريكية: "ومع ذلك، قاومت تركيا دفع الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار، وتريد من بغداد إسقاط دعوى تحكيم أخرى تتعلق بصادرات النفط بعد عام 2018. وفي أبريل/نيسان، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت الى، أن "الخلاف بين أنقرة وبغداد بشأن هذه الدعوى تسبب في تأجيل الرئيس أردوغان زيارته لشهر آب/أغسطس".

وقال مسؤول تركي كبير إن أردوغان "يريد توقيع اتفاق"، لكن "حتى الآن، لم يتم اتخاذ الخطوات الملموسة التي توقعها العراق"، مما أدى إلى تقدم بطيء.

وقال مصدر آخر وهو مسؤول بوزارة الخارجية العراقية "حتى الآن لم نتلق جدولا زمنيا محددا من أنقرة بشأن الموعد المتوقع لوصول الرئيس التركي إلى بغداد".

"قد يكون ذلك نهاية هذا الشهر، أو على الأرجح في أكتوبر، اعتمادا على التطور الناجح للمحادثات بشأن قضايا الطاقة، والتي تتطلب وقتا أطول من المتوقع بسبب قضايا شائكة متعددة."

وقال مسؤول نفطي عراقي مطلع على المحادثات إن مسؤولي الطاقة في بغداد وأنقرة "يجرون مناقشات معقدة" مع استئناف التدفقات "المسألة الأكثر صعوبة"، مضيفا أنه "من غير المرجح" استئناف التدفقات هذا الشهر.

وتجادل العراق وتركيا أيضًا حول كمية المياه التي تسمح تركيا بتدفقها إلى العراق من سدودها على نهري دجلة والفرات. وتقول بغداد إن أنقرة بحاجة إلى إطلاق المزيد من المياه، بينما تزعم أنقرة أن بغداد تستخدم المياه التي تتلقاها بشكل غير فعال.

كما أدى وجود مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إلى توتر بين الجانبين. ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود ضد تركيا من أجل حقوق الأكراد، وتريد أنقرة من بغداد أن تعلن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتشعر بغداد بالغضب من انتهاك أنقرة بانتظام للسيادة العراقية بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني. بحس التقرير