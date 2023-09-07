بعد 3 أشهر على ولادة طفلهما.. نور الكويتية تنفصل عن آل باتشينو

بغداد - ياسين صفوان - وقدمت نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عامًا، مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "زيارة معقولة"، حسبما أفاد موقع "ذي بلاست" أمس الأربعاء بعد مراجعة المستندات القانونية.وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم "رومان الفلاح باتشينو"، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وآل باتشينو هو بالفعل أب لثلاثة أبناء من امرأتين: فهو يشارك التوأم البالغ من العمر 22 عامًا أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو مع بيفرلي دانجيلو، وجولي باتشينو، 33 عامًا، مع جان تارانت.

وبحسب المعلومات المتاحة، أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي والمزيد.

وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان "الإعلان الطوعي عن النسب"، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما.

واعترفت الوثيقة، التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.