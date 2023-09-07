انت الان تتابع خبر رئيسي يشيد بشعب وحكومة العراق: استضافوا زوارنا بسخاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله في تصريح أمام حشد من علماء الدين وأئمة الجمعة والجماعة في مدينة بيرجند "لقد استضاف العراق حكومة وشعباً الزوار وكانت استضافتهم جيدة حقاً".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين العراقيين الذين سهلوا دخول الزوار إلى أرض العراق وسعوا في استضافة زوارنا الأعزاء وكذلك للشعب العراقي لاستضافته للزوار بكرم وسخاء".



وتابع رئيسي: "لقد كان حدثاً كبيراً لا يُنسى وحدثاً صانعاً للحضارة للعالم الإسلامي، ووحدة المقاومة الإسلامية العالمية، وسيكون بمشيئة الله، الأساس لظهور الوجود المقدس لمنقذ عالم البشرية".

وانتهت يوم أمس الأربعاء، مراسم الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء التي استقبلت أكثر من 22 مليون زائر بينهم أكثر من أربعة ملايين زائر إيراني.

