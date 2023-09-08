انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل تخص تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سينغ: "الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.