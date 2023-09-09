انت الان تتابع خبر "قلبي حزين"..نجوم الفن يتفاعلون مع زلزال المغرب (صور) والان مع التفاصيل

قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. #المغرب الحبيبة كوني بخير 💔🙏🏻 — Maya Diab (@mayadiab) September 9, 2023 قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. #المغرب الحبيبة كوني بخير 💔🙏🏻 — Maya Diab (@mayadiab) September 9, 2023 وغردت الفنانة اللبنانية يارا: "يا رب ألطف بنا وارحمنا، الله يرحم جميع الضحايا ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض. الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم يا رب". — Maya Diab (@mayadiab)



وكتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "خالص العزاء والتضامن والمواساة إلى أهلنا وأحبابنا وأشقائنا في المغرب الحبيب. نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين. الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم... لا حول ولا قوة إلا بالله".

كما غردت الفنانة رحمة رياض: "برداً وسلاماً على المغرب وأهلها... اللهمّ إنا نسألك رحمتك ولطفك بعبادك يا أرحم الراحمين".

وقالت الفنانة البحرينية شيماء سبت: ""يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم نسأل الله السلامة وان تحفظ اخوتنا في المغرب اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبرداً وسلاماً".

كما نشرت الإعلامية هند بومشمر في حسابها على الانستغرام: "حداد على أرواح موتانا، يأرب لطفك في بوطني حبيبي المغرب اهلي وناسي يارحمن يا رحيم، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به".

بغداد - ياسين صفوان - كتبت الفنانة إليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصي: " الله يحمي المغرب وشعبها يارب".بينما كتبت مايا دياب تغريدة، قالت فيها: " قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا.. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى المغرب الحبيبة كوني بخير".وقال الفنان حسين الجسمي عبر حسابها الشخصي على موقع أكس (تويتر سابقا): " اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم اللهم اشملهم برحمتك وعفوك وأمنك".ودعت الفنانة العراقية شذى حسون: "اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن والمصائب، واشرح صدرنا وانزع الخوف، اللهم احفظ المغرب".وقالت الفنانة المغربية ميساء مغربي: "اللهم ادفع عنا البلاء، والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أني استودعك جميع اهلنا في المغرب".ونشرت الإعلامية علا الفارس في حسابها على الانستغرام، كتبت فيه: "خالص العزاء لأهلنا في المغرب الرحمة للقتلى والسلامة للمصابين ومن هم تحت الأنقاض".