انت الان تتابع خبر "الاختفاء القسري" على طاولة البرلمان لإنضاجه.. السومرية تنفرد بنشر مسودة القانون (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنفرد وكالة الخليج 365، بنشر مسودة مشروع قانون "الاختفاء القسري"، والتي تحملت مضامين عديدة.

وعقدت لجنة حقوق الانسان، اجتماعاً بخصوص القانون، ومحاولة انضاجه وادراجه على جدول اعمال البرلمان لقراءته اولى وثانية وثالثة. وكان البرلمان العراقي قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.



والشهر الماضي، أكد محمد شياع السوداني، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري.

وقالت الأمم المتحدة مؤخراً، إن ما يصل إلى مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب، والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.