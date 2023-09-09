انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انهيار المباني وصراخ الأهالي جراء الزلزال في المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات.

https://twitter.com/ALIALQARDHI/status/1700301091219406901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1700301091219406901%7Ctwgr%5E8baf7b55e3a40a10325b46ff910c236691b435bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1493649-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8A3D8B3D8A7D988D98A-D984D984D8ADD8B8D8A9-D8A7D986D987D98AD8A7D8B1-D985D8A8D986D989-D988D8B3D8B7-D8B5D8B1D8A7D8AE-D8A7D984D8A3D987D8A7D984D98A-D8A8D8B9D8AF-D8B2D984D8B2D8A7D984-D8A7D984D985D8BAD8B1D8A8%2F

وظهر في أحد الفيديوهات، مبنى وهو ينهار وسط صراخ الأهالي ويبدو من خلال الفيديو أن الصراخ قادم من داخل المبنى المنهار.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

