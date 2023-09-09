اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو.. انهيار المباني وصراخ الأهالي جراء الزلزال في المغرب

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انهيار المباني وصراخ الأهالي جراء الزلزال في المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات.

https://twitter.com/ALIALQARDHI/status/1700301091219406901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1700301091219406901%7Ctwgr%5E8baf7b55e3a40a10325b46ff910c236691b435bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1493649-D981D98AD8AFD98AD988-D985D8A3D8B3D8A7D988D98A-D984D984D8ADD8B8D8A9-D8A7D986D987D98AD8A7D8B1-D985D8A8D986D989-D988D8B3D8B7-D8B5D8B1D8A7D8AE-D8A7D984D8A3D987D8A7D984D98A-D8A8D8B9D8AF-D8B2D984D8B2D8A7D984-D8A7D984D985D8BAD8B1D8A8%2F

وظهر في أحد الفيديوهات، مبنى وهو ينهار وسط صراخ الأهالي ويبدو من خلال الفيديو أن الصراخ قادم من داخل المبنى المنهار.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا