رئيس البرلمان يوجه باستضافة وزيري مالية الحكومة الاتحادية والإقليم

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب وجه اللجنة المالية بإستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وكردستان فيما يتعلق بالايرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم". وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور ١٨٢ نائباً".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012