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العزم يعبر عن تضامنه مع الشعب المغربي بعد الزلزال

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمشاعر الحزن والالم والمواساة نتابع بقلق بالغ انباء الاثار المدمرة للزلزال الذي ضرب بعض مدن المملكة المغربية".

وأضاف: "نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب المغربي الشقيق سائلين الله تعالى ان يرحم الضحايا ويشافي الجرحى ويشد من ازر قيادة وحكومة المغرب لمواجهة هذه الكارثة وان يعينهم على تجاوزها".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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