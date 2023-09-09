وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي تابعته الخليج 365، عن "التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته التي تجري مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".التشكيلة ادناه: