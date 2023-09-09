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انت الان تتابع خبر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467254-638298650627612514.jpg
2023-09-09 | 16:02
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أعلنتالمدير الفني لمنتخبنا الأولمبي الوطني راضي شنيشل، اليوم السبت، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.
وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي تابعته الخليج 365، عن "التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته التي تجري مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".
التشكيلة ادناه:
التشكيلة ادناه:
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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