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التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467254-638298650627612514.jpg

2023-09-09 | 16:02

التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية

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أعلنتالمدير الفني لمنتخبنا الأولمبي الوطني راضي شنيشل، اليوم السبت، عن التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.
وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي تابعته الخليج 365، عن "التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الاولمبي في مواجهة منتخب تيمور الشرقية في مباراته التي تجري مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ضمن الجولة الثانية منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".

التشكيلة ادناه:
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سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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