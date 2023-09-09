انت الان تتابع خبر المانيا: قمة "العشرين" تدعم أوكرانيا وكييف تراه "ليس مدعاة للفخر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شولتس في تصريحات من مكان انعقاد القمة في نيودلهي، إنه "بيان يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وتبنت مجموعة العشرين "إعلانًا توافقيًا تجنب إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي".



وفي السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن "بيان قمة العشرين بشأن أوكرانيا "ليس مدعاة للفخر".

وناشد البيان "جميع الدول المعنية التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل".

وطالبت المجموعة "بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة".

كما اكدت المجموعة إن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".

ودعا البيان روسيا وأوكرانيا إلى "ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين".

