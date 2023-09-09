انت الان تتابع خبر هالاند يثني على أداء بيلينغهام مع مدريد: سعيد من أجله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق جود بيلينغهام انطلاقة رائعة في مسيرته مع ريال مدريد ، حيث سجل صاحب الـ20 عاما في أول أربع مباريات له في الدوري الإسباني ، ليحرز خمسة أهداف ويصنع هدفًا واحدًا، بما في ذلك أهداف الفوز ضد سيلتا فيغو وخيتافي.ولفت بيلينغهام أنظار العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا نظرا للمستوى الهائل الذي يقدمه، وكان أحد هؤلاء إيرلينغ هالاند الذي لعب بجواره في بروسيا دورتموند، قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022.

وفي حديث مقتضب خلال حوار مطول مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اعترف هالاند بأنه سعيد بما يحققه زميله السابق قائلا: "بالمناسبة، لقد شاهدت الانطلاقة الرائعة لجود بيلينغهام مع ريال مدريد".

وأضاف صاحب الـ23 عاما: "أنا سعيد جدًا من أجله".

وبعد أن لعبا معًا بالفعل في بروسيا دورتموند، تبقى هناك احتمالية أن يجتمع هالاند وبيلينغهام مع بعضهما البعض في ريال مدريد في المستقبل.

وأشارت عدة تقارير في وقت سابق إلى أن هالاند قد ينضم إلى بيلينغهام في ريال مدريد في الصيف المقبل، عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي، الذي يقضي معه حاليا موسمه الثاني.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع بيلينغهام من دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل رسوم تزيد عن 100 مليون يورو.

