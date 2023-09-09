انت الان تتابع خبر واسط.. انتشال جثة سائق وإنقاذ فتاة من حادث سير مروع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وانقذت فتاة نتيجة حادث اصطدام مروري لعجلة خصوصي مع عمود انارة على الطريق الرابط بين واسط وميسان".

وأضافت، انها "اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج جثة السائق وتأمين نقل الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".

