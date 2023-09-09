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الأولمبي العراقي يهزم تيمور الشرقية في تصفيات كأس آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467270-638298751371106642.jpeg

2023-09-09 | 18:56

الأولمبي العراقي يهزم تيمور الشرقية في تصفيات كأس آسيا

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تغلب المنتخب الأولمبي العراقي، مساء اليوم السبت، على نظيره منتخب تيمور الشرقية بستة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 عاماً.
وشهدت المباراة التي احتضنتها الكويت سيطرة المنتخب العراقي بشكل واضح على شوطي المباراة.

وسيلتقي الأولمبي العراقي يوم الثلاثاء المقبل نظيره الكويتي في آخر مباراة ضمن مجموعته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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