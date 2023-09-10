انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يتضامن مع الناجين ويفتح أبواب فندقه في المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي الوقت الذي تقود فيه السلطات الحكومية المغربية جهود الاستجابة والإغاثة، عرضت الكثير من المنظمات والشركات، التي تتخذ من مراكش مقرًا لها، المساعدة للمتضررين من الزلزال بعد تأثر أكثر من 300 ألف مغربي بالزلزال.

ووسط الفوضى والمأساة، أفادت تقارير إخبارية أن فندق بيستانا سي آر 7 مراكش – Pestana CR7، وهو فندق يملكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، استقبل عددًا من المتضررين الذين فقدوا منازلهم نتيجة الزلزال المدمّر بالمجان ودون أي مقابل.

وذكرت التقارير العالمية أن لاعب كرة القدم البرتغالي والنصر، الذي يمتلك سلسلة من الفنادق الممتدة في أوروبا والشرق الأوسط، قام بهذه المبادرة انطلاقًا من حسه الإنساني وشعوره بالآخرين.

وفي الوقت الذي لم ينشر الحساب الرسمي لمجموعة بيستانا - Pestana، التي تدير فنادق رونالدو، أي معلومات بهذا الشأن، إلا أن مواطنة إسبانية متضررة من زلزال المغرب قالت في تصريحات صحفية عن أنها متواجدة في ردهة "استقبال" فندق كريستيانو رونالدو رفقة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، من أجل الحصول على غرفة بعد أن نامت في الشارع بعد وقوع الزلزال.

وأضافت سيكاس أنها نامت في الشارع ليلة الجمعة بعد حدوث الزلزال المدمر، وكانت تبحث عن مكان تستطيع الإقامة به، حتى وجدت فندق رونالدو الذي يجد ازدحامًا شديدًا، وتواصلت مع الإدارة التي وافقت على قدومها للحصول على غرفة إقامة بشكل طبيعي.

وفي جميع أنحاء المباني العامة بالمدينة، تم تحويل ساحات المدينة وحتى الدوارات على عجل إلى ملاجئ للطوارئ، مع تجهيز أسرة لأولئك الذين فقدوا منازلهم.

لفتة رونالدو الإنسانية ليست الوحيدة القادمة من عالم كرة القدم، إذ تبرع لاعبو المنتخب المغربي يوم السبت بالدم للمساعدة في دعم الضحايا.

وكتب المدافع المغربي أشرف حكيمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نمر بوقت عصيب على جميع مواطنينا. حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. تعازي لكل من فقد شخصًا عزيزًا".