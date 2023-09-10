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اتفاق نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل تشافي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467357-638299667822176123.png

2023-09-10 | 20:14

اتفاق نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل تشافي

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حسمت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا ملف التجديد للمدير الفني تشافي هيرنانديز، خلال الساعات الماضية.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي سيستمر في منصبه على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، حتى حزيران 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات التجديد كانت من أجل استمرار تشافي حتى صيف 2026، وهو موعد نهاية ولاية رئيس النادي خوان لابورتا، لكن في النهاية تم الاتفاق حتى 2025.


وأضاف التقرير: "بعد حسم ملف التعاقدات، جاء دور تشافي للتجديد، وسيشهد زيادة كبيرة في راتبه كمكافأة على عمله المميز".

وأفادت بأنه سيتم الإعلان الرسمي عن التجديد، بعد الاجتماع بين تشافي وديكو المدير الرياضي، الذي سيكون يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

كان الاثنان قد اتفقا سابقا على أنه بمجرد إغلاق السوق، وعند عودتهما من إجازتهما مستفيدين من فترة التوقف الدولي، سيجلسان لإبرام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا مع وكيلهما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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