انت الان تتابع خبر نائب يتحدث عن قانون "ضحايا التظاهرات".. هل يدعمه التنسيقي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سالم لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "قدمنا قبل يومين قانوناً يخص الضحايا والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011".

وأشار إلى أن "هدف القانون تقديم إصلاح سياسي وأمني"، مشدداً على ضرورة "عدم تعامل القوات الأمنية بقسوة مع المتظاهرين".



وأضاف، أن "حقوق الشهداء قد تكون محفوظة لكن في ما يخص الجرحى فهناك معاناة في ملفهم؛ كون بعضهم تعالج داخل خيم الاعتصام ولا يملك تقارير طبية".

وبين سالم، أن "القانون اعتبر الجرائم ضد المتظاهرين، خاصة في جسر الزيتون ومول زيونة بأنها ضد الإنسانية؛ لأنها ارتكبت بشكل ممنهج وكان عدد ضحاياه كبير".

وأتم: "في البرلمان حظي هذا القانون بدعم من أغلب النواب، وحتى من داخل الاطار التنسيقي؛ كوننا خاطبنا ضمير الأشخاص لانصاف الضحايا".