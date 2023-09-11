انت الان تتابع خبر برئاسة يار الله.. وفد أمني يصل إلى سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وصل اليوم برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، الى قيادة فرقة المشاة العشرين في سنجار".



وأضافت أن "الزيارة جاءت للأطلاع على الوضع الامني وانتشار القطعات".