انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يستقبل مولوده الـ 11 سراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رجل الأعمال إيلون ماسك (52 عاماً) وغرايمز (35 عاماً)، واسمها الحقيقي كلير باوتشر، طفلهم الثالث في السر، وأطلق عليه اسم تكنو ميكانيكوس، ليُلقَّب بـ "تاو".

ومن غير الواضح أن السيرة الذاتية التي سوف تصدر عن صاحب شركة Space X، سوف توضح المزيد من التفاصيل حول الرضيع الجديد، سواء عن ميعاد الولادة أو المكان.ويعتبر "تاو" هو أصغر أبناء إيلون ماسك، فلدى أغنى رجل في العالم 11 طفلاً، أكبر أبنائه من صديقته غريمز هو X Æ A-Xii الملقب بـ "X" في أيار عام 2020، ثم ابنته والتي ولدت من أم بديلة في كانون الأول 2021، تُدعى Exa Dark Sideræl، والتي تُلقب بـ"Y"، حيث ولدت بعد ثلاثة شهور من انفصالهما بعد علاقة دامت ثلاث سنوات.

هذا إلى جانب ستة أبناء من زوجته السابقة الكاتبة الكندية السابقة، جوستين ويلسون حيث أنجبت له ابنه الكبير نيفادا ألكسندر، والذي توفي في عمر 10 أسابيع بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)..، ثم استقبالا التوأمين فيفيان جينا ويلسون، وثم أنجبت ويلسون ثلاثة توائم آخرين وهم كاي، ساكسون، وداميان في عام 2006

بينما رحب ماسك من قبل مجموعة أخرى من التوائم وابنه سترايدر وابنته أزور من شيفون زيليس في تشرين الثاني 2021، ولد التوأمان في أوستن تكساس، قبل أسابيع من استقباله مولوده الـ 11.