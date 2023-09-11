انت الان تتابع خبر السرطان يُهدد أبناء المحافظات المحررة.. الانبار بحاجة لمركز معالجة الأورام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري، إن "المفوضية تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تخفيف مخاطر انتشار مرض السرطان في المحافظات المحررة، لكون المرض بحاجة إلى أجهزة حديثة ومتابعات علاجية مستمرة"، مشيرا إلى أن الآثار السيئة التي خلفها الاحتلال على الواقع الصحي في هذه المحافظات ساعدت على انتشار مثل هذا المرض".وأضاف، أن "لجنة التواصل المجتمعي المشكلة في ديوان محافظة الأنبار أجرت زيارة إلى مركز الأورام للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الراقدين فيه"، مبينا أن "الوفد شخص حاجة المركز إلى البيئة الصحية الآمنة للمرضى".

ودعا البدري، في الوقت نفسه إلى "توفير التخصيصات المالية لاستكمال مستلزمات البناية"، مطالباً الجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية بـ"العمل على توفير العلاجات والجرع الكيمياوية ذات التكاليف المالية التي ليس بإمكان المواطنين تحمل أعبائها".

وأشار الى أهمية "مخاطبة وزارة الصحة لغرض تجهيز المركز بالمستلزمات الصحية الحديثة التي تستوعب عدد المرضى الذي ارتفع في الآونة الأخيرة، بسبب المعاناة النفسية والإنسانية التي تعرضوا لها إبان احتلال داعش الإرهابي لهم".

