انت الان تتابع خبر وزير التعليم يتحدث عن "خطة واقعية" للدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في حديث لوسائل إعلام بينها السومرية، إن "هناك خطة أقرتها الوزارة تشمل الطلبة الذين قدموا للدراسات العليا هذا العام وأولئك الذين قدموا سابقاً (من الدفعة المؤجلة) وتم قبول أكثر من 20 ألف طالب في الدراسات وباشروا الآن".وأضاف، "ستكون هنالك خطة واقعية مع لجنة التعليم العالي النيابية تم مناقشتها على مدى يومين مع اللجنة ووزارة التخطيط لوضع خطة واقعية للخطة المستقبلية".

وتابع العبودي: "نحن في الوزارة نريد أن تكون هنالك اختصاصات نافعة ومهمة للبلد وستقوم الوزارة بتقديم أي مساعدة تقع ضمن صلاحياتها ولكن وفق الحاجة"، لافتاً إلى أنه "في هذه الفترة استطعنا قبول 22 ألف طالب فقط في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه".

