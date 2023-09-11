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وفاة طفلين واصابة ثالث بانفجار لغم ارضي في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "لغما ارضيا من المخلفات الحربية انفجر على ثلاثة أطفال "اشقاء" في منطقة الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة، ما تسبب بوفاة اثنين منهما واصابة الثالث بجروح خطيرة".

وأضاف، ان " الطفل الثالث حالته حرجة"، مشيرا الى، ان "المنطقة تواجد فيها العديد من حقول النفط وهي قريبة على الحدود الكويتية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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