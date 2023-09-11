انت الان تتابع خبر وفاة طفلين واصابة ثالث بانفجار لغم ارضي في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "لغما ارضيا من المخلفات الحربية انفجر على ثلاثة أطفال "اشقاء" في منطقة الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة، ما تسبب بوفاة اثنين منهما واصابة الثالث بجروح خطيرة".

وأضاف، ان " الطفل الثالث حالته حرجة"، مشيرا الى، ان "المنطقة تواجد فيها العديد من حقول النفط وهي قريبة على الحدود الكويتية".

