انت الان تتابع خبر التعليم تقرر شمول هذه الفئة بالتقديم إلى القبول المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتعليم ورد لـ الخليج 365، أنه "حرصا على دعم الطلبة المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم على وفق السياقات العلمية والتنافسية قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي شمول الطلبة من مواليد 1993 صعودا الذين حازوا معدلات 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها كافة للعام الدراسي 2023/2022 بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة القبول المركزي العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية".



ويأتي القرار، وفق البيان، "في ضوء معالجة شرط العمر لفئة الطلبة المتفوقين ومراعاة حالاتهم الإنسانية وتلبية طموحهم في التنافس على وفق الآليات التي يخضع اليها المتقدمون الى استمارة القبول المركزي".

