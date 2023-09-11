طالباني لعبد اللهيان: هدفنا تحقيق الاستقرار والتعايش المشترك في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أن "طالباني اجتمع مع حسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران".

واكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبد الله مقرر الهيئة العاملة للمكتب السياسي ودرباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وعماد احمد عضو المكتب السياسي وهيوا احمد رئيس جهاز الاسايش في الإقليم، على "تعزيز وتطوير العلاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون فيما بين الإقليم والعراق من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة اخرى بما يخدم تحقيق المصالح العليا وصون الاستقرار في المنطقة".



واوضح طالباني خلال الاجتماع، "موقف الاتحاد الوطني الكردستاني ازاء آخر المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة".

واضاف: "هدفنا تحقيق الاستقرار والتعايش المشترك في المنطقة وندعم تماما الحوار والتفاهم المسؤول حول لتحقيقه، ونرى انه السبيل الوحيد للتغلب على المشكلات والوصول الى الأهداف الوطنية".

من جانبه، أشار عبد اللهيان الى "دور والسياسة الحكيمة للرئيس الراحل مام جلال"، مشيرا الى انه "كان قائدا جامعا للأصوات والألوان المختلفة، ولا يمكن نسيان وتأثيره في بناء العراق الجديد، لذا ننظر باحترام وتقدير الى جهوده بهذا الصدد".

وبحث الجانبان، وفق البيان، "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اقليم العراق والجمهورية الإسلامية وأهمية توسيع التعاون والتنسيق وتفعيل والتبادل التجاري".

