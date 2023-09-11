انت الان تتابع خبر شواني يوجه بشمول عوائل شهداء الانفال بمستحقات قوانين العدالة الاجتماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، ان " وزير العدل أستقبل في مكتبه الرسمي مجمــوعة ممــا تبقى من عوائــل ضحايا شهــداء الانفــال، وأكد حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم ".

وأشار الى، ان "هذه الشريحة تعرضت الى جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء مكونات الشعب العراقي".

ووجه دائرة حقوق الانسان التابعة الى وزارة العدل "بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يضمن كافة حقوقهم المشروعة وشمولهم بمستحقات قوانين العدالة الاجتماعية الانتقالية كون هذه الشريحة تعرضت الى أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

