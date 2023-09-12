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لتعويض صلاح.. ليفربول يتجه لإبرام صفقة مدوية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467463-638300646117732032.jpg

2023-09-11 | 23:40

لتعويض صلاح.. ليفربول يتجه لإبرام صفقة مدوية

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اتجاه ليفربول لإبرام صفقة مدوية لتعويض المصري محمد صلاح.
وارتبط صلاح بالرحيل للدوري السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة، الذي سعى بكل قوة للظفر بخدمات الفرعون المصري قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي، وبمبالغ خيالية، لكن إدارة الريدز تمسكت به.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ليفربول حال باع صلاح سيكون لديه الأمول والقدرة على ضم نجم من العيار الثقيل.


وأضافت: "الخيار الأول والأصعب هو كيليان مبابي، ومن الممكن إقناعه بمبلغ كبير من المال، والثاني هو فينيسيوس جونيور الذي يحظى بتقدير كبير من يورجن كلوب مدرب الريدز ويتناسب مع خططه".

وختم التقرير: "يصعب رحيل فينيسيوس من ، وبالتالي سيبحث الريدز عن أسماء أخرى مثل بوكايو ساكا من آرسنال وغيرهم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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