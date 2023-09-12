مجسر بغداد الجديدة - سريع الدورة.. زحامات خانقة بسبب الاهمال

بغداد - ياسين صفوان - يشهد مجسر بغداد الجديدة - سريع الدورة زحامات وحوادث مرورية بسبب ما يعانيه من تخسفات وحفر، نتيجة الاهمال وغياب الصيانة الدورية.

تخسفات وحفر، زحامات مرورية خانقة، مجسر بغداد الجديدة سريع الدورة يعاني الاهمال منذ فتره ليست بالقصيرة رغم عمليات الصيانة التي وصفت بالترقيعية وفي فترات متباعدة.

تواصلنا مع الجهات المسؤولة لمعرفة الجهات التي تتحمل مسؤولية صيانة هذا المجسر، فردت وزارة الاعمار بالقول ان صيانته من واجبات دائرة المشاريع في امانة بغداد فيما ردت الامانة بالعكس، ليبقى المواطن ينتظر تنفيذ عمل حقيقي لتأهيله.