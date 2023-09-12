تجاوز الـ 5000.. ارتفاع عدد القتلى جراء الاعصار "دانيال" في ليبيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث في تصريح له ان "غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".
وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد قال إنه "تم تسجيل 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة".
وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه "تم تسجيل 11 ألف شخص بين قتيل ومفقود بسبب السيول العارمة".
وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد قال إنه "تم تسجيل 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة".
وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه "تم تسجيل 11 ألف شخص بين قتيل ومفقود بسبب السيول العارمة".