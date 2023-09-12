انت الان تتابع خبر لنقل الزوار.. هيئة الحج تنطلق باسطول الى النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان، إنه "بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي انطلق اسطول من الحافلات لتفويج الزائرين في ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (ص)".وذكرت الهيئة أن "200 حافلة انطلقت من جامع وحسينية الرسول الأعظم في بغداد متوجهة الى محافظة النجف الأشرف لنقل وتفويج الزائرين الى مرقد الإمام علي (ع) في ذكرى وفاة النبي محمد (ص)".

واشارت الهيئة إلى ان "الحافلات ستعمل مجانا وعلى مدار 24 ساعة لنقل الزائرين ذهابا وإيابا في عدة محاور بالنجف الأشرف اعتبارا من اليوم ولغاية تفويج آخر القاصدين للإمام علي (ع)".