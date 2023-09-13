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مشاهد من احياء ذكرى وفاة الرسول في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا في محافظة النجف الاشرف، إن "المحافظة استقبلت ملايين الزائرين، بعضهم جاء سيرا على الاقدام، للمشاركة في احياء ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) عند مرقد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".

واضاف مراسلنا ان "الخطط الامنية والخدمية التي وضعتها الجهات المعنية كانت مرنة الى درجة حافظت على انسيابية دخول وخروج الزائرين، بالإضافة الى وصول العجلات الى المناطق القريبة من العتبة العلوية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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