انت الان تتابع خبر مشاهد من احياء ذكرى وفاة الرسول في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا في محافظة النجف الاشرف، إن "المحافظة استقبلت ملايين الزائرين، بعضهم جاء سيرا على الاقدام، للمشاركة في احياء ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) عند مرقد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".



واضاف مراسلنا ان "الخطط الامنية والخدمية التي وضعتها الجهات المعنية كانت مرنة الى درجة حافظت على انسيابية دخول وخروج الزائرين، بالإضافة الى وصول العجلات الى المناطق القريبة من العتبة العلوية".