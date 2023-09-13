انت الان تتابع خبر مشهد مأساوي.. مصرع 74 مصريا من قرية واحدة إثر إعصار "دانيال" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، خلال الساعات الأولى من الثلاثاء، عقب ورود أنباء عن وفاة 74 شابا من أبناء القرية في إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.

وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن "الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم"، وذلك حسب وسائل إعلام محلية ليبية.

