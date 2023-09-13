انت الان تتابع خبر السوداني: الحكومة تقدم المزيد من التسهيلات للشركات الكبرى العاملة بمجال الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "استقبل المدير التنفيذي لشركة ستيلر إنرجي الأميركية، بيتر غيبسون، وأطلع على عرض لما تتولاه الشركة من مشاريع ضمن قطاع الكهرباء، والتأكيد على اهتمام الحكومة بتوسعة مشاريع الدورات المركبة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، الذي يشكّل أولوية مهمة في البرنامج الخدمي والتنموي".وقال السوداني، بحسب البيان، أن "منهج عمل الحكومة يتضمن تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الكبرى العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، بوصفه مجالاً حيوياً تعتمد عليه القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى".

من جانبه، جدّد غيبسون عزم "شركته وتعهدها بإيفاء التزاماتها مع العراق، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بما يتناسب مع زيادة الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية".