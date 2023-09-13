انت الان تتابع خبر أنا مش جريئة والمجتمع المصري محافظ.. رانيا يوسف ترد على منتقدي ملابسها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أضافت يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها مختلفة وأن ملابسها تجعل البعض في مصر يراها مختلفة، لآن المجتمع المصري محافظ.

وتابعت: " تربيت في بيئة بها حرية، وأتخذ القرار وأتحمل مسئولية القرار غير الصحيح، وأنها تتعامل بنفس الأمر مع أولادها البنات".

وتحدثت عن سقف الحرية بالنسبة لها ولـ بناتها، فقالت: " عمري ما اتدخل في ملابسهم، وقرارات الدراسة خاصة بهم، وأصدقائهم ".

وأوضحت أنها ترفض أي هجوم عليها أو على أولادها، معلقة:" دي حرية شخصية، وياريت الكل يعلم كده".



يذكر أن رانيا يوسف رانيا يوسف شاركت في مسلسل "عالم تأني"، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي