اخبار العالم / اخبار العراق

برشلونة يواجه مدريد بقميص غريب في "الكلاسيكو" المرتقب (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يواجه مدريد بقميص غريب في "الكلاسيكو" المرتقب (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستقبل برشلونة نظيره ، في 29 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 11 من .

ووفقا لإذاعة "راك1" الإسبانية، فإن برشلونة سيرتدي قميصا يحمل شعار "رولينغ ستونز" إحدى فرق "الروك" الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير يأتي كجزء من صفقة الرعاية مع "سبوتيفاي"، المتخصصة في مجال الموسيقى.


وسبق أن ارتدى برشلونة قمصانا تحمل شعار مغني الراب دريك، والمغنية الكاتالونية روزاليا، كجزء من اتفاقية الرعاية.

وأشارت التقرير إلى أن طباعة شعار فرقة "رولينغ ستونز" على قميص برشلونة في الكلاسيكو، يأتي للاحتفال بأحدث ألبومات الفرقة، الذي سيصدر قبل الكلاسيكو بأيام قليلة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا