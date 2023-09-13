انت الان تتابع خبر اعلان حالة الطوارئ القصوى بمحافظة مصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل الاعلامية، انه "تسود المحافظة أجواء غائمة نظرا لوجود رمال خفيفة في الهواء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة الني بلغت 50%، وتنخفض درجات الحرارة على المناطق الساحلية نتيجة لنشاط الرياح الذي تجاوزت الـ24 كيلو مترا في الساعة".وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات، "استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية لمجابهة حالة عدم الاستقرار في الطقس"، مؤكدا أن "الرياح المثيرة للرمال لم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية، وكافة الموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي".

وأكد مركز العمليات أنه "جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، واتخاذ رؤساء المدن كافة التدابير الخاصة بمواجهة أي طوارئ".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن "يشهد اليوم، تواصل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود حار نهارًا على جنوب سيناء، ومائل للحرارة ليلًا، مع نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص سقوط أمطار على مدن القناة ووسط سيناء".

