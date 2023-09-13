انت الان تتابع خبر كارفخال يتحرك قضائيا بعد اتهامه بالتورط في اعتداء جنسي قبل 5 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كارفاخال، في بيان رسمي: "جميع المعلومات المنشورة خلال هذه الأيام في الصحافة والتي تشير إلى شخصي.. كاذبة تماما، بداية من ارتباطي بالأحزاب السياسية إلى تورطي في اعتداء جنسي أثناء كأس العالم في روسيا 2018".وأضاف نجم ريال مدريد : "أجد أنه من المؤسف والحساس للغاية أن تكون وسائل الإعلام لديها الحق في الكتابة بطريقة مستبدة، مما يمنح مصداقية لكلمات أطراف ثالثة".

واختتم كارفخال: "إن هذا الأمر يشوه اسمي وشرفي، لذا قد بدأت بالفعل في الإجراءات القانونية".

وكان كارفاخال تعرض لانتقادات شديدة خلال الأسابيع الماضية بسبب تعليقاته حول أزمة لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني وجيني هيرموسو، لاعبة منتخب السيدات، حيث أكد أن الموضوع تم تسييسه.

