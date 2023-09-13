انت الان تتابع خبر السامرائي يتحدث عن تغيير واقع سامراء وصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السامرائي في مؤتمر عقدته عشيرة ال شامان، وتابعته الخليج 365، ان تحالفه رسم سياسة بالأمس القريب، مضمونها تغيير واقع سامراء وصلاح الدين".

وأضاف، ان "بناء سامراء يحتاج الى رجال لديهم القدرة والشجاعة والغيرة والوفاء والإخلاص"، مشيرا الى ان "هناك من ينتقد مرارا وتكرارا أي مشروع يكون جزء أساسي في بغداد لصناعة القرار".



وتابع، :"تحالف العزم جزء من ائتلاف إدارة الدولة وهو من شكل الحكومة وايضا المسؤول عن قضايا ممثلين هذه المناطق فضلا عن كونة الطرف الثاني والوحيد المخول بقضايا أهالي محافظة صلاح الدين".