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وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها في بلجيكا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية" أن الشاب غادر المنزل لممارسة ، بعد تناول الطعام مباشرة، إلا أنه عاد بعد 30 دقيقة بسبب شعوره بالصداع وآلام البطن والغثيان، وتقيأ بعد وصوله لعدة ساعات، ثم أصيب بنوبتين من الإسهال المائي في منتصف الليل قبل أن يغلبه.

وذكر الصحيفة أن الشاب لم يتناول أي دواء، ولم يشرب شيئًا سوى الماء، وأثبت الفحص الذي أجري له بعد الوفاة، أنه فارق الحياة في الساعة 4 صباحًا، نتيجة تسممه غذائيًا ببكتيريا العصوية الشمعية، التي عثر عليها في بقايا وجبة المعكرونة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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