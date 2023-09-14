وفد كردي رفيع برئاسة بارزاني "يهبط" في بغداد.. هذه أبرز الملفات "المطروحة" (صور)

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومة الكردي وصل إلى العاصمة بغداد، لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة العامة.

وبعدها، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي ان الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.

وقال هورامي ان "إقليم كردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب"، مشيرا الى ان "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة".