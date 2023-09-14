انت الان تتابع خبر المالية تقرر رفع سحب اليد من موظفين في مصرف الرافدين.. هذه اسمائهم (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية بتوقيع طيف سامي، بتأريخ 13 أيلول/سبتمبر 2023، فإن امرا وزاريا صدر بـ "فك يد" عن متهمين بالتلاعب بالدولار.

وأشارت الوثيقة حصلت عليها "الخليج 365"، الى أن الوزارة قررت "فك يد الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه الموظفين في مصرف الرافدين استنادًا إلى نص المادة 17/أولًا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وذلك "لانتهاء مدة سحب اليد.



الوثيقة ادناه: